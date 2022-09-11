Yemen'de BAE destekli GGK, Ebyen'de El Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladı - Son Dakika
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Yemen'de BAE destekli GGK, Ebyen'de El Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladı

11.09.2022 20:28
Yemen'de BAE destekli GGK, Ebyen'de El Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladı

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen kentinde terör örgütü El Kaide unsurlarının bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen kentinde terör örgütü El Kaide unsurlarının bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladıklarını duyurdu.

GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Okları Operasyonu"nun devamı olarak güneydeki silahlı birliklerin, kentin Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde kontrolü ele geçirdiğini belirtti.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla "Doğu Okları Operasyonu" başlattığı duyurmuştu.

Ayrıca Konseye bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri dün, ülkenin güneydoğusundaki petrol bölgesi Şebve'de "terör örgütleri" olarak tanımladığı grupları temizlemek için askeri operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

Ülkenin güneyindeki Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

GGK 23 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de BAE destekli GGK, Ebyen'de El Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de BAE destekli GGK, Ebyen'de El Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladı - Son Dakika
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