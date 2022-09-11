Ayrıca Konseye bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri dün, ülkenin güneydoğusundaki petrol bölgesi Şebve'de "terör örgütleri" olarak tanımladığı grupları temizlemek için askeri operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Okları Operasyonu"nun devamı olarak güneydeki silahlı birliklerin, kentin Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde kontrolü ele geçirdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yemen'de BAE destekli GGK, Ebyen'de El Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağladı - Son Dakika

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