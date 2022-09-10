Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Şebve'de askeri operasyon başlattı - Son Dakika
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Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Şebve'de askeri operasyon başlattı

10.09.2022 14:12
Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Şebve'de askeri operasyon başlattı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneydoğusundaki petrol bölgesi Şebve'de "terör örgütleri" olarak tanımladığı grupları temizlemek için askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneydoğusundaki petrol bölgesi Şebve'de "terör örgütleri" olarak tanımladığı grupları temizlemek için askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

GGK'ye bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Şebve ilindeki GGK'ye bağlı Güney Ortak Kuvvetlerinin, vilayeti terör örgütlerinden arındırmak için geniş çaplı askeri operasyon başlattığı kaydedildi.

Operasyonun, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun desteğiyle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan, ismini vermek istemeyen bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebve ilinin merkezi Atak kentinde bir askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda GGK'ye bağlı Şebve Savunma Kuvvetlerinden 1 askerin öldüğünü, 5'i sivil 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Yemen'in güneyinde yer alan bir diğer ili Ebyen'de 6 Eylül'de terör örgütü El Kaide'nin düzenlediği saldırıda, GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinden 21 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Şebve'de askeri operasyon başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi Şebve'de askeri operasyon başlattı - Son Dakika
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