Yemen'de BAE destekli güçleri hedef alan saldırılar düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de BAE destekli güçleri hedef alan saldırılar düzenlendi

24.09.2022 12:02
Yemen'de BAE destekli güçleri hedef alan saldırılar düzenlendi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı (GGK) Hizam Emni güçlerini hedef alan saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı (GGK) Hizam Emni güçlerini hedef alan saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Yemen medyasında yayımlanan haberlere göre, Lahic ilinin El-Fuyuş bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedenine dair bilgi verilmezken, kaynaklar GGK'ye ait askeri araca yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettiğini öne sürdü.

Patlamanın askeri aracın alev alması sonucu meydana geldiği de iddia edilirken, araçta bulunan kişilerin yaralandığı aktarıldı.

Ebyen ilinde de Hizam Emni güçlerinin bir komutanı, il merkezinde kendisini hedef alan bir patlamadan kurtuldu.

GGK'ye bağlı medya merkezinin haberinde komutan Muhammed Abdullah Samga'yı hedef alanlar "terörist unsurlar" olarak nitelendirildi. Patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

GGK Güçleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, 18 Eylül'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı birliklerin El Kaide'nin Ebyen'in Mudiye ilçesindeki Umran Vadisi Kampı'na baskın düzenlediğini söylemişti.

Nakib, Umran Vadisi Kampı'nda kontrolü tamamen sağladıklarını belirterek, operasyon sırasında GGK'ye bağlı güçlerden 2 askerin öldüğünü ve bir komutanın yaralandığını ifade etmişti.

GGK, Ebyen'de El-Kaide'nin bulunduğu iki vadide daha kontrolü sağlamıştı

GGK, 11 Eylül'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde de kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığından 6 Eylül'de yapılan açıklamada da El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlediği ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor. GGK 23 Ağustos'ta Ebyen'in yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı İran Yargı Erki Başkanı, protestolara destek verenlerin yargılanacağını söyledi İran Yargı Erki Başkanı, protestolara destek verenlerin yargılanacağını söyledi
Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Eylül, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de BAE destekli güçleri hedef alan saldırılar düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 20:59:33. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de BAE destekli güçleri hedef alan saldırılar düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement