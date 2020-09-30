Yemen'de BM'nin 2020 insani yardım planının sadece yüzde 38'i finanse edildi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'de insani krizin derinleşmesinden dolayı 2020 insani yardım planı için oluşturulan fonun yalnızca yüzde 38'inin finanse edildiğini duyurdu.

BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de 2020 yılı insani yardım planının sadece yüzde 38'i için finans alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iç savaş nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Yemen için yeterli fon sağlanamazsa yardım programlarının birçoğunun kapanacağı uyarısında bulunuldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.