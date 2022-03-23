Yemen'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda biri tümgeneral, 4 kişi öldü - Son Dakika

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Tümgeneral Sabit Cevas ve 3 korumasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Aden vilayetinde terör unsurlarınca düzenlenen eylem sonucu ülkenin güneyindeki 131. Piyade Tugayı Komutanı Tümgeneral Sabit Cevas'ın yaşamını yitirdiği" belirtildi.

Açıklamada, Cevas'ın eskiden beri ülkenin kuzeyindeki Sada bölgesinde İran destekli isyancı Husilere karşı mücadelede sergilediği başarılarla adını duyurduğuna işaret edildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, Tümgeneral Cevas'ın Aden'deki bir akaryakıt istasyonunda durduğu sırada kendisine yanaşan bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini aktardı.

Güvenlik kaynakları, olayda Cevas'ın yanı sıra 3 korumasının hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

İran destekli Husiler, Tümgeneral Cevas'ı, 2004 yılında Yemen ordusu ile aralarındaki çatışmalar sırasında kaybettikleri kurucu liderleri Hüseyin Bedreddin el-Husi'nin ölümüyle suçluyorlardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.