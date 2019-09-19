Son Dakika Haberleri: Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü
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Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü

54 dakika önce

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde düzenlenen bombalı saldırıda aralarında Suudi Arabistanlı bir komutanın da bulunduğu 5 kişi öldü.

Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü, System.String[]

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde düzenlenen bombalı saldırıda aralarında Suudi Arabistanlı bir komutanın da bulunduğu 5 kişi öldü.

"Yemen Şebab Net" adlı haber sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Şibem kentinde askeri araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu koalisyon güçlerinde yer alan Suudi Arabistanlı bir komutan ile beraberindeki 2 görevli ve 2 Yemen askeri yaşamını yitirdi.

Haberde ayrıca, olayda yaralıların da olduğu kaydedildi.

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, sabah saatlerinde bir açıklama yaparak Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde bulunan bir askeri karargaha saldırı düzenlediklerini, olayda ölü ve yaralılar olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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