Yemen'de Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 20 Yaralı
56 dakika önce
Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yemen
'in güneybatısındaki Taiz
'de askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz'in batısındaki El-Maha ilçesinde lokanta önünde park halinde bulunan askeri aracın yakınında bombanın infilak ettirilmesi sonucu aralarında Abu Dabi TV
muhabirinin de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, aynı televizyon kanalında görevli bir muhabirin de olduğu 20 kişi yaralandı.
Yaşamını yitirenlerden 2'sinin çocuk olduğu, yaralılar arasında askerlerin de bulunduğu belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken Yemen makamlarından resmi açıklama yapılmadı.
Yemen ordusu, Ocak 2017'de Maha'da kontrolü ele geçirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:42 Kaynak: AA
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