Yemen'de buğday hasadı - Son Dakika
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Yemen'de buğday hasadı

16.10.2022 10:08

Buğday hasadından detaylar Buğday hasadı yapan çocuk ve kadınlardan detaylar SANA (AA) – Yemen'in başkenti Sana'nın 50 km kuzeyinde bulunan Amran'daki çiftçiler buğday hasatı yapıyor.

Buğday hasadından detaylar

Buğday hasadı yapan çocuk ve kadınlardan detaylar SANA (AA) – Yemen'in başkenti Sana'nın 50 km kuzeyinde bulunan Amran'daki çiftçiler buğday hasatı yapıyor. Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen hasat işlemine kadın ve çocuklar da katılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de gıda güvenliği büyük ölçüde ve olumsuz etkileniyor.

Yemen'deki kriz, ülkedeki gıda ve beslenme güvenliğini zayıflatıcı bir etkiye sahip. Çatışma bölgelerinde kalan tarım arazilerinin kullanılamaması, geçim kaynaklarının çökmesine bağlı olarak, nüfusun hayatta kalabilmek için göç etmesine neden oluyor. Daha güvenli bölgelere göç etme zorunluluğunda kalan küçük çiftçilerin yerlerini terk etmesi, ülkenin gıda ve beslenme güvenliğinin temel dayanağı olan tarım sektörünü ciddi oranda etkiliyor.

Nüfusun dörtte üçünün birincil geçim kaynağı tarım olan ülkede, yaklaşık sekiz yıldır devam eden çatışmalar yeterli gıdaya ulaşımı da engelliyor. Uzmanlar piyasadaki gıdaya erişimin sağlanabilmesinin de kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Birleşmiş Milletler nezdinde kurulmuş "Dünya Gıda Programı" (WFP) kuruluşu tarafından Mart ayında açıklanan rakamlara göre ülkede 17,4 milyon insan gıda yardığıma muhtaç ve açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Tahminler, Aralık 2022'ye kadar bu sayının 19 milyona ulaşacağı yönünde.

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Kaynak: AA

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de buğday hasadı - Son Dakika

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