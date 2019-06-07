Yemen'de camiye silahlı saldırı
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Yemen'in Dali kentinde cuma namazı sırasında bir camiye ateş açılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, camide bulunan 3 kişi de kaçırıldı.
Yemen
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:46 Kaynak: AA
'in Dali kentinde cuma namazı sırasında bir camiye ateş açılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, camide bulunan 3 kişi de kaçırıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dali kentine bağlı El-Ezarig ilçesinde cuma namazı sırasında bir camiye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.
Saldırıda 6 Yemenlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de kaçırıldığı aktarıldı.
Yemen makamlarından konuyla alakalı henüz açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
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