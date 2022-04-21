Yemen'de casusluk suçlamasıyla 4 aydır tutuklu bulunan gazeteci serbest bırakıldı - Son Dakika

Yemen'de casusluk iddiası ve kamu kurumlarındaki yolsuzluklara ilişkin yayımladığı rapor ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yaklaşık 4 ay önce gözaltına alınan gazeteci Hale Bedavi'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yemen Basın Özgürlükleri Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Bedavi'nin hapishanede kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "ülkeye zarar verecek yönde habercilik ve başka ülkeler için casusluk yaptığı" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedilen Bedavi'nin 4 ay sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Yemenli yetkililer Bedavi'nin serbest bırakılmasına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Yemenli serbest gazeteci Hale Bedavi 30 Aralık 2021'de gözaltına alınmıştı. Hadramevt'teki askeri istihbarat hapishanesine nakledilen Bedavi'nin ailesine ziyaret izni verilmemişti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Bedavi'nin ülkedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve devlet kurumlarındaki yolsuzluktan sorumlu olanlardan hesap sorulmasına ilişkin hazırladığı raporlar ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle gözaltına alındığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 2021 raporuna göre Yemen, dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 169. sırada yer alıyor. Yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaş da Yemen'de gazetecilerin çalışma koşullarını ağırlaştırıyor.