Son Dakika Haberleri: Yemen'de çatışma: 12 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Yemen'de çatışma: 12 ölü - Son Dakika

Yemen'de çatışma: 12 ölü

7 saat önce

Yemen'in batısında olan Marib şehrinde asker ve yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yemen'de çatışma: 12 ölü, System.String[]

Yemen'in batısında olan Marib şehrinde asker ve yerel çeteler arasında çıkan çatışma sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Yemen'in güneybatısında olan Marib ilinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel çeteler ve Yemen ordusu arasındaki çatışmalar sonucu 6'sı asker 12 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar tedavi altına alınırken çatışma, en az 24 saat sürdü.


Resmi kaynaklar, yasadışı silah ticareti yapan yerel çetelerin ordu mevzilerine saldırdığını ifade etti. Çatışma nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.


Hakkında arama kararı olan çete liderinin kaçak durumda olduğu ifade edildi. - SANA

Marib, Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
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