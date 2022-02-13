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Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

13.02.2022 23:53

- Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı Yemen'de kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonuna daldı.

- Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

SANA - Yemen'de kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yemen'in batısındaki El Hudeyde'de şehrindeki Al-Jarrahi bölgesinde kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, cipin istasyonda yakıt alan kişilerden birine çarptığı daha sonra ise bir dükkana girdiği görüldü.

Görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.

Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

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Akaryakıt, Yemen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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