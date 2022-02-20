Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası - Son Dakika

Görüntü Dökümü:

Sağlık görevlilerinden detaylar

Yemen Sağlık Bakanlığı çalışanı Fadel Al-Sabri ile röportaj

Çocuklara aşı yapılmasından detaylar

Taiz'deki Yemen İsveç Hastanesi Müdürü Fouad Al-Haddad ile röportaj

Sağlık ekiplerinin sokakları gezerek çocuklara aşı yapması TAİZ - Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında, 6 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle ortaya çıkan insani kriz derinleşiyor. Ülkede çocuk felci salgınını önlemek için Yemen Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) desteğiyle aşılama kampanyası başlatıldı. Taiz kentindeki sağlık ekipleri, sokakları gezerek çocuklara aşı yaptı.