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Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası - Son Dakika

Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası

20.02.2022 00:12

Görüntü Dökümü: Sağlık görevlilerinden detaylar Yemen Sağlık Bakanlığı çalışanı Fadel Al-Sabri ile röportaj Çocuklara aşı yapılmasından detaylar Taiz'deki Yemen İsveç Hastanesi Müdürü Fouad Al-Haddad ile röportaj Sağlık ekiplerinin sokakları gezerek çocuklara aşı yapması TAİZ - Yemen'de,...

Görüntü Dökümü:

Sağlık görevlilerinden detaylar

Yemen Sağlık Bakanlığı çalışanı Fadel Al-Sabri ile röportaj

Çocuklara aşı yapılmasından detaylar

Taiz'deki Yemen İsveç Hastanesi Müdürü Fouad Al-Haddad ile röportaj

Sağlık ekiplerinin sokakları gezerek çocuklara aşı yapması TAİZ - Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında, 6 yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle ortaya çıkan insani kriz derinleşiyor. Ülkede çocuk felci salgınını önlemek için Yemen Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) desteğiyle aşılama kampanyası başlatıldı. Taiz kentindeki sağlık ekipleri, sokakları gezerek çocuklara aşı yaptı.

Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası
Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası
Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası

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Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası

Sağlık Bakanlığı, Röportaj, Yemen, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası - Son Dakika
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