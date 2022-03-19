Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası

19.03.2022 17:18
Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası

Yemen'de hükümet güçlerine bağlı vilayetlerde 2 milyondan fazla çocuğu kapsayacak ikinci çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

Yemen'de hükümet güçlerine bağlı vilayetlerde 2 milyondan fazla çocuğu kapsayacak ikinci çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle ortaya çıkan insani kriz derinleşiyor.

Ülkede çocuk felci salgınını önlemek için Yemen Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) desteğiyle geçen ay başlatılan aşılama kampanyasının ikinci aşamasına geçildi.

Ulusal Eğitim, Sağlık ve Nüfus Merkezinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının başlattığı kampanyanın ikinci aşaması çerçevesinde geçici başkent Aden ve hükümetin kontrolündeki diğer vilayetlerde aşı çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

İlk aşı kampanyasının 19 Şubat'ta uygulandığı hatırlatılan açıklamada, ikincisinin 10 yaş altı 2 milyon 357 bin çocuğu daha kapsayacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, "12 bin 519 sağlık personelinin uygulayacağı kampanya 6 gün sürecek ve meşru hükümetin kontrolündeki 12 vilayete bağlı 119 ilçede gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Kampanyanın ilk aşamasında geçen ay hükümet güçlerine bağlı vilayetlerde 2 milyonu aşkın çocuk aşılanmıştı.

İç savaş nedeniyle sağlık hizmetleri aksıyor

Yıllardır süren iç savaş nedeniyle Yemenli çocuklar, çocuk felci, difteri, kızamık, Hepatit B gibi gerekli aşılardan ve sağlık hizmetlerinden yoksun kalıyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı, Mart 2020'de, ülkenin 2005'te çocuk felcinden arındığını ancak Husilerin sağlık ekiplerinin bölgelere ulaşmasını engellemesi sebebiyle Hacce ve Sada kentlerinde çocuk felci vakalarının arttığını duyurmuştu.

UNICEF'e göre, aşı olmayan 5 yaş altı çocukların felç kalma tehlikesi çok yüksek.

UNICEF'in 24 Haziran 2021'de yayımladığı raporda aşılarla korunabilen hastalıklar nedeniyle Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştıracak Rusya-Ukrayna savaşının etkileri Yemen'deki gıda krizini daha da ağırlaştıracak Son dakika haberi! Yemen'de mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi öldü Son dakika haberi! Yemen'de mayın patlaması sonucu aynı aileden 6 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, Hükümet, Savaş, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası - Son Dakika


Son Dakika
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
17:16 Tavuk yetiştiricisini öldürdükten sonra yakıp gömen katilin kan donduran ifadesi: Öldürdükten sonra eve gidip yemek yedim
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:30:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement