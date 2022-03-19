Yemen'de çocuk felci aşı kampanyası - Son Dakika

Yemen'de hükümet güçlerine bağlı vilayetlerde 2 milyondan fazla çocuğu kapsayacak ikinci çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında 7 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle ortaya çıkan insani kriz derinleşiyor.

Ülkede çocuk felci salgınını önlemek için Yemen Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) desteğiyle geçen ay başlatılan aşılama kampanyasının ikinci aşamasına geçildi.

Ulusal Eğitim, Sağlık ve Nüfus Merkezinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının başlattığı kampanyanın ikinci aşaması çerçevesinde geçici başkent Aden ve hükümetin kontrolündeki diğer vilayetlerde aşı çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.

İlk aşı kampanyasının 19 Şubat'ta uygulandığı hatırlatılan açıklamada, ikincisinin 10 yaş altı 2 milyon 357 bin çocuğu daha kapsayacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, "12 bin 519 sağlık personelinin uygulayacağı kampanya 6 gün sürecek ve meşru hükümetin kontrolündeki 12 vilayete bağlı 119 ilçede gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Kampanyanın ilk aşamasında geçen ay hükümet güçlerine bağlı vilayetlerde 2 milyonu aşkın çocuk aşılanmıştı.

İç savaş nedeniyle sağlık hizmetleri aksıyor

Yıllardır süren iç savaş nedeniyle Yemenli çocuklar, çocuk felci, difteri, kızamık, Hepatit B gibi gerekli aşılardan ve sağlık hizmetlerinden yoksun kalıyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı, Mart 2020'de, ülkenin 2005'te çocuk felcinden arındığını ancak Husilerin sağlık ekiplerinin bölgelere ulaşmasını engellemesi sebebiyle Hacce ve Sada kentlerinde çocuk felci vakalarının arttığını duyurmuştu.

UNICEF'e göre, aşı olmayan 5 yaş altı çocukların felç kalma tehlikesi çok yüksek.

UNICEF'in 24 Haziran 2021'de yayımladığı raporda aşılarla korunabilen hastalıklar nedeniyle Yemen'de her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtilmişti.