Yemen'de çocukların yüzü kıyafet bağışlarıyla güldü - Son Dakika

Yemen'de 2014 yılında başlayan iç savaşta binlerce kişi hayatını kaybetti, 20 milyon Yemenli de açlık sınırının altında yaşıyor. - SANA

Kıyafetler, ülkeye yaşayan ve ürünlerini satmaya cesaretlendirilmesi amaçlanan düşük gelirli aileler tarafından üretildi.

Çocukları ile bağış çadırına gelen Ahmed Al-Sabahi mutluluğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Al-Sabahi, "Çocuklarımı yeni kıyafetleri içinde gördüm. Mutluyum" dedi.

Organizasyonu düzenleyen Sadık Al Maafi, bağış kampanyasından 45 bin çocuğun yararlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Yemen'de hayırseverler yıllardır iç savaşın gölgesinde büyüyen çocukların yüzünü güldürdü. Ramazan Bayramı öncesi, başlatılan yardım kampanyası kapsamında kurulan çadırda çocuklara yeni kıyafetler hediye edildi. Bayram öncesi bayram eden çocuklar, başkent Sana'da oluşturulan çadırda yeni kıyafetlerini tek tek inceleyerek seçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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