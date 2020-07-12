Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı - Son Dakika

Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'de bazı sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle görevi bıraktığını bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'de bazı sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle görevi bıraktığını bildirdi.

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MSF'nin yayımladığı raporda, "Yemen'deki çok sayıda sağlık çalışanı, görevleri sırasında enfeksiyon riski yüksek olduğu için işini bıraktı. Bu durum zaten güçsüz olan sağlık sistemini daha da zayıflattı." ifadesini kullandı.

Raporda, sağlık çalışanlarının salgına yakalanma riski karşısında işi bırakması nedeniyle hastanelerin personel sıkıntısı çektiği aktarıldı.

Ülkedeki koşullardan ötürü Kovid-19 testi yapma imkanının çok sınırlı olduğuna işaret edilen raporda, virüsün ülkenin her köşesinde yayıldığı, salgının kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Yemen'deki sağlık sisteminin, uzun yıllar devam eden savaş nedeniyle pandemiden önce de çok fazla baskı altında olduğuna dikkat çekilen raporda, salgının başlamasıyla halkın sağlık sistemine ve çalışanlarına olan güvenini kaybettiğinin görüldüğü kaydedildi.

MSF'den tüm ülkelere çağrı

MSF tüm ülkelere Yemen'deki krizin çözülmesine destek olacak kaynakların sağlanması için çağrıda da bulundu.

Örgüt ayrıca Yemen makamlarından, insanların yardıma ve sağlık hizmetine güvenli şekilde ulaşmaları için izin vermelerini istedi.

Yemen Doktorlar ve Eczacılar Sendikası, dün yaptığı açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 10 Nisan'dan bu yana 45 doktorun salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, son verilerine göre Kovid-19 nedeniyle 365 kişi öldü, 1389 kişide de virüs tespit edildi.

Ancak bu veriler, Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler 18 Mayıs'ta konuya ilişkin son açıklamalarında 4 vaka ve 1 ölüm bildirmişti.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı - Son Dakika
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