Yemen'de Covid-19 nedeniyle 2 haftalık ateşkes ilan edildi - Son Dakika

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Yemen'de Covid-19 nedeniyle 2 haftalık ateşkes ilan edildi
6 saat önce
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, korona virüsü nedeniyle Yemen'de 2 hafta süreyle ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, korona virüsü nedeniyle Yemen'de 2 hafta süreyle ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, korona virüsün yayılmasını engellemek için ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in sunduğu barış müzakerelerine destek vermek için Yemen'de iki haftalık ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Maliki, 2 hafta sürecek ateşkesin bu gece yarısından itibaren (9 Nisan) yürürlüğe gireceğini ifade etti. - SANA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:01 Kaynak: İHA
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