Son Dakika Haberleri: Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalandı
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Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalandı

1 saat önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi tarafından, Aden kentindeki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapılarının "yağmalanması amacıyla" açıldığı belirtildi.

Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalandı, System.String[]

Yemen'de Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi tarafından, Aden kentindeki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kapılarının "yağmalanması amacıyla" açıldığı belirtildi.

Aden'deki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından kapıları açılan Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı içeri giren vatandaşlar tarafından yağmalandı.

Tanıklar, içeri giren kişilerin saraydaki mobilyaları ve değerli eşyaları aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı muhafızları görev yerlerini terk etti iddiası

Öte yandan bazı kaynaklar ise Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının, maaşlarındaki gecikmeden dolayı görev yerlerini terk etmelerinin ardından söz konusu yağmalamanın gerçekleştiğini öne sürdü.

Saray Muhafızlarının görev yerlerini terk etmesiyle giriş kapıları ve güvenlik noktalarında boşluk oluştuğu bazı vatandaşların da bundan cesaretle içeri girdiği kaydedildi.

Maaşık Sarayından mobilyaların çıkarıldığı anları gösteren fotoğraflar sosyal medyada geniş yer buldu.

Söz konusu olayın, BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi heyetinin Riyad yönetiminin davetiyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaşmasının hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Aden'deki olaylar

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Ak Saray, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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