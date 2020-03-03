Yemen'de denize düşen Osmanlı dönemine ait savaş topu sudan çıkarıldı - Son Dakika

Yemen'in Aden kentinde 2015'te hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda denize düşen Osmanlı dönemine ait bir savaş topu sudan çıkarıldı.

Aden Limanı yönetiminden alınan bilgiye göre, kentte çıkan çatışmalar sırasında 33 ton ağırlığındaki savaş topu Sira Kalesi'nden denize düştü.

Uzman araştırmacı Bilal Gulam Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizin 4 metre derinliğindeki topu çıkarmak için bir yıl hazırlık yapıldığını ifade etti.

Hüseyin, topun Osmanlı dönemine ait olduğunu ve Aden halkının 1839'da İngiliz ordusuna karşı şehri savunmak için kullandığı toplar arasında yer aldığını kaydetti.

Araştırmacı Hüseyin, denize düşen başka bir topun çıkarılması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.