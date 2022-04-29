Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü - Son Dakika
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Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü

29.04.2022 21:20
Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü

Yemen'in başkenti Sana'da, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Yemen'in başkenti Sana'da, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

İran destekli Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husiler, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla halkı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlemeye çağırdı.

Husilerin çağrısı üzerine binlerce kişi başkent Sana'da düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma gösterisine katıldı.

Göstericiler, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini ve İslami kutsallara karşı işlediği suçları kınayan sloganlar attı.

Ramazan ayının son cuma günü olan Dünya Kudüs Günü'nde her yıl türlü etkinlikler düzenleniyor.

Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü
Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü
Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü
Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü
Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü

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Filistin, Yemen, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de Dünya Kudüs Günü dolayısıyla Filistinlilerle dayanışma yürüyüşü - Son Dakika
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