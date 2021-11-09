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Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika

Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın gazeteci hayatını kaybetti

09.11.2021 22:13
Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın gazeteci hayatını kaybetti

Yemen'in geçici başkenti Aden'de aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hamile olduğu belirtilen bir kadın gazeteci yaşamını yitirdi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hamile olduğu belirtilen bir kadın gazeteci yaşamını yitirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine (GGK) yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Aden'nin Hur Mekser ilçesinde gazeteci Raşa Abdullah ve eşi Muhammed el-Atemi'nin araçlarına tuzaklanan bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı.

Patlama nedeniyle, hamile olduğu belirtilen Raşa Abdullah hayatını kaybetti, kendisi gibi gazeteci olan eşi Muhammed el-Atemi de ağır yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üslenen olmazken, Aden'deki yetkililerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümetin geçici başkenti Aden'de sıklıkla ordu mensupları, güvenlik güçleri, yerel yetkililer, din adamları ve kanaat önderlerini hedef alan saldırılar düzenleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Medya, Bomba, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de düzenlenen bombalı saldırıda bir kadın gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
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