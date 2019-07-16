Son Dakika Haberleri: Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi
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Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi

4 saat önce

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinin merkezi Mukella kentinde elektrik kesintileri protesto edildi.

Yemen'de elektrik kesintileri protesto edildi, System.String[]
Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinin merkezi Mukella kentinde elektrik kesintileri protesto edildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, elektrik kesintilerine tepki gösteren kent sakinleri Eş-Şerec ve Ed-Dis semtlerindeki ana caddeleri trafiğe kapattı.
Eylemciler, ülkede hava sıcaklıklarının ve nem oranının yükselmesiyle eş zamanlı olarak elektrik kesintilerinin yaşanmasına tepki gösterdi.
Mukella kenti dün 15 saat boyunca elektriksiz kaldı.
Kentteki jeneratörler için yakıt ikmali yapılacak
Elektrik ve Enerji Bakanlığından konuya dair yapılan açıklamada, Mukella ve Hadramevt sahil bölgelerindeki jeneratörleri çalıştırmak için dün 3 bin 821 ton mazot taşıyan geminin Aden'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ilerleyen günlerde daha çok mazot alınacağı, bunun da kesinti süresini ciddi oranda düşüreceği ifade edildi.
Ülkenin en büyük illerinden olan Hadramevt, Yemen meşru hükümetinin denetimi altında bulunuyor.
Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:19 Kaynak: AA
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