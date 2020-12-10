Yemen'de esir takası kapsamında 15 Husi milis serbest bırakıldı - Son Dakika

Yemen'de esir takası kapsamında 15 Husi milis serbest bırakıldı

10.12.2020 00:55
Yemen'de esir takası kapsamında 15 Husi milis serbest bırakıldı, System.String[]

Yemen'in güneyindeki Ed-Dali vilayetinde, hükümet güçleriyle varılan esir takası anlaşması kapsamında, 15 Husi milisinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Ed-Dali vilayetinde, hükümet güçleriyle varılan esir takası anlaşması kapsamında, 15 Husi milisinin serbest bırakıldığı belirtildi.

İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, hükümet güçleriyle Dali'de yerel arabulucular vasıtasıyla yapılan esir takasında, 15 milisin serbest bırakıldığını aktardı.

Murteza, 15 milise karşılık hükümet güçlerinden serbest bırakılan olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, hükümetten de konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, cuma günü de ülkenin doğusundaki Marib kentinde yerel arabulucular vasıtasıyla esir takası kapsamında 6 milisin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Yemen'de hükümet ile Husi milisler arasında yerel arabulucular vasıtasıyla gerçekleştirilen birkaç esir takası anlaşması başarılı olmuştu.

Yemen'deki çatışan taraflar arasında 15 ve 16 Ekim'de, 2014'ten bu yana gerçekleşen en büyük esir değişiminde Yemen hükümeti ve Husiler 1061 esiri serbest bırakmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Aden'de Husilerin "terör örgütü" kabul edilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

Yemen'in geçici başkenti Aden'de düzenlenen gösteride, uluslararası topluma, İran destekli Husilerin "terör örgütü" kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen eyleme katılan Yemenliler, Aden'in Hurmekser kentinde bir araya geldi.

Dünya İnsan Hakları Günü'yle eş zamanlı düzenlenen eyleme, Husilerin saldırılarında yaralanan ve yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Aden Vali Yardımcısı Nasr eş-Şazeli de katıldı.

Uluslararası toplumdan, Husilerin "terör örgütü" kabul edilmesini isteyen göstericiler, "Husilerin Aden'deki suçlarını unutma", "Tek ses: Husiler bir terör örgütüdür" şeklinde sloganlar attı.

Şazeli, eylemin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sivil toplum aktivistleri, bugün Husilerin; Aden'in kontrolü altındaki müdürlüklerinde siviller aleyhinde işlediği suçları ve katliamları dünyanın ve uluslararası toplumun hatırlamasını sağladı." dedi.

Husilerin, Aden'de ve ülkenin diğer vilayetlerinde insalığa karşı suçlar işlediğine işaret eden Şazeli, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri "Husileri terör örgütü olarak sınıflandırmaya" çağırdı.

Aden'de çok sayıda ölü ve yaralının yanı sıra evlerin yıkılmasına yol açan çatışmalar ayrıca pek çok tarihi, turistik ve arkeolojik yapının alt yapısının zarar görmesine neden oldu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

Hükümet, Yemen, Terör, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de esir takası kapsamında 15 Husi milis serbest bırakıldı - Son Dakika


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