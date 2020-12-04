Yemen'de esir takası kapsamında 6 Husi milis serbest bırakıldı - Son Dakika

Yemen'de esir takası kapsamında 6 Husi milis serbest bırakıldı

04.12.2020 03:15
Yemen'de esir takası kapsamında 6 Husi milis serbest bırakıldı, System.String[]

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, 6 Husi milisinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, 6 Husi milisinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçleriyle Marib'te yerel arabulucular vasıtasıyla yapılan esir takasında, 6 milisin serbest bırakıldığını ifade etti.

Murteza, 6 milise karşılık hükümet güçlerinden serbest bırakılan olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, hükümetten de konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışan taraflar arasında 15 ve 16 Ekim'de, 2014'ten bu yana gerçekleşen en büyük esir değişiminde Yemen hükümeti ve Husiler 1061 esiri serbest bırakmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Hükümet, Twitter, Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de esir takası kapsamında 6 Husi milis serbest bırakıldı - Son Dakika


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