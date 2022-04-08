Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 26 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 26 kişi serbest bırakıldı

08.04.2022 02:44
Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 26 kişi serbest bırakıldı

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, hükümet güçleri ile Husiler arasındaki esir takasında 26 Husi milis serbest bırakıldı.

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde, hükümet güçleri ile Husiler arasındaki esir takasında 26 Husi milis serbest bırakıldı.

İran destekli Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçleriyle Marib'de yerel arabulucular vasıtasıyla esir takası yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda 26 Husi milisin salıverildiğini aktaran Murtaza, buna karşılık hükümet güçlerinden bırakılan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

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Hükümet, Marib, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 26 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de esir takası kapsamında Husilerden 26 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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