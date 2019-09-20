Son Dakika Haberleri: Yemen'de etkisiz hale getirilmek istenen bomba patladı: 4 ölü
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Yemen'de etkisiz hale getirilmek istenen bomba patladı: 4 ölü

50 dakika önce

Yemen'in Hadramevt ilinde etkisiz hale getirilmek istenen bombanın patlaması sonucu 1'i Suudi Arabistan ordusundan albay olmak üzere 4 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Yemen'de etkisiz hale getirilmek istenen bomba patladı: 4 ölü, System.String[]

Yemen'in Hadramevt ilinde etkisiz hale getirilmek istenen bombanın patlaması sonucu 1'i Suudi Arabistan ordusundan albay olmak üzere 4 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Hadramevt'teki yerel yönetimden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hadramevt'in Şibam ilçesine bağlı Vadi bin Ali bölgesinde bir bombanın etkisiz hale getirilmesi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda görev yapan Suudi Kurmay Albay Bender bin Mezid Makbul el-Uteybi ile 3 asker öldü, 6 asker yaralandı.

Açıklamada, patlamada ölen askerlerden 2'sinin Yemenli olduğu belirtildi.

Hadramevt kentinde, Yemen güvenlik güçleri zaman zaman terör örgütü DEAŞ ile El-Kaide tarafından düzenlenen saldırılara maruz kalıyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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