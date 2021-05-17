Yemen'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika

Yemen'de Husiler, kontrolleri altındaki birçok kentte, İsrail saldırılarını protesto ederken, Filistin direnişine destek gösterisi düzenledi.

Sana'nın merkezindeki Bab el-Yemen Meydanı'nda toplanan binlerce Yemenli, Hamas ve İslami Cihad hareketlerinden temsilcilerin de katıldığı gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden pankartlar taşıdı.

Sana'dakine benzer gösteriler, Sade, Zemmar, Beyda, Hacce, İbb kentlerinde de düzenlendi, yürüyüşlerde Yemen ve Filistin bayrakları taşındı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Sana'daki göstericilere yaptığı konuşmada, "Müslüman ve Arap halkaları Filistin direnişini yürüten gruplara destek vermelidir." dedi.

Gösteriye katılan Hamas Hareketi Temsilcisi Muaz Ebu Şemle, topluluğa "Sizlere, tüm Filistin'de dimdik duran mücahitlerden selam getirdim." diyerek, "önündeki topluluğun, ümmetin İsrail düşmanını ortalıktan silene kadar kovacağının ispatı" olduğunu söyledi.

İslami Cihad Temsilcisi Ali Bereke de Filistin'in "özgürlük savaşı verdiğini, tüm Filistin'de gaspçı işgal kuvvetleriyle son savaşa hazırlık yapıldığını" duyurdu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.