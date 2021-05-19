Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Taiz'in merkezindeki Jamal Caddesi'nde toplanan kalabalıktan detaylar Filistin'e destek sloganları atan Yemenlilerden detaylar Yemenli gösterici ile röportaj Gösteriden detaylar Yemenli milletvekili Abdul Kerim Şaiban'ın açıklaması Gösteriden detaylar TAİZ - Yemen'nin,Taiz kentinde...

Taiz'in merkezindeki Jamal Caddesi'nde toplanan kalabalıktan detaylar Filistin'e destek sloganları atan Yemenlilerden detaylar Yemenli gösterici ile röportaj Gösteriden detaylar Yemenli milletvekili Abdul Kerim Şaiban'ın açıklaması Gösteriden detaylar TAİZ - Yemen'nin,Taiz kentinde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için Jamal Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi Filistin halkıyla dayanışmak ve İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

Son Dakika

Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı

10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı

Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi

Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı

5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?