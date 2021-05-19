Yemen'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Taiz'in merkezindeki Jamal Caddesi'nde toplanan kalabalıktan detaylar
Filistin'e destek sloganları atan Yemenlilerden detaylar
Yemenli gösterici ile röportaj
Gösteriden detaylar
Yemenli milletvekili Abdul Kerim Şaiban'ın açıklaması
Gösteriden detaylar TAİZ - Yemen'nin,Taiz kentinde İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için Jamal Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi Filistin halkıyla dayanışmak ve İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
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