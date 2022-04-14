Yemen'de gazeteciler örgütünden "Sana'da alıkonulan gazetecinin serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika
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Yemen'de gazeteciler örgütünden "Sana'da alıkonulan gazetecinin serbest bırakılması" çağrısı

14.04.2022 18:14
Yemen'de gazeteciler örgütünden "Sana'da alıkonulan gazetecinin serbest bırakılması" çağrısı

Yemen Ulusal Gazeteciler Örgütü, başkent Sana'da 28 Mart'tan bu yana alıkonulan kadın gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yemen Ulusal Gazeteciler Örgütü, başkent Sana'da 28 Mart'tan bu yana alıkonulan kadın gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazeteciler örgütünden yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Nadiye Makbel'in, ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarının fahiş artışına ilişkin hazırladığı bir haberin ardından alıkonulduğu anlatıldı.

Makbel ile 28 Mart'tan bu yana iletişimin kesildiği ve kendisinden haber alınamadığı belirtilen açıklamada, gazetecinin ailesinin, Sana'daki emniyet birimi Haziz'de kızlarını bulduğu ancak ailenin ısrarlarına rağmen gazetecinin henüz serbest bırakılmadığı kaydedildi.

Gazeteci Makbel'in Husiler tarafından alıkonulmasının kınandığı açıklamada, gazetecinin hayatından Husilerin sorumlu olduğu vurgulandı. Açıklamada, Makbel'in bir an önce serbest bırakılması istendi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 2021'de yayımladığı rapora göre, dünya basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 169. sırada yer alıyor.

Dünya genelinde son 27 yılda savaş ve çatışma bölgelerinde görev yaparken veya organize suç örgütlerinin faaliyetlerini araştırırken 1814 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.

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Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de gazeteciler örgütünden 'Sana'da alıkonulan gazetecinin serbest bırakılması' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de gazeteciler örgütünden "Sana'da alıkonulan gazetecinin serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika
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