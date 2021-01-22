Yemen'de Genel Halk Kongresi partisinden 12 kişi idam istemiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Yemen'de Genel Halk Kongresi partisinden 12 kişi idam istemiyle mahkemeye sevk edildi

22.01.2021 04:57
Yemen'de Genel Halk Kongresi partisinden 12 kişi idam istemiyle mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi üyesi ve yöneticilerinden 12 kişinin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına casusluk suçlamasıyla idam istemiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi üyesi ve yöneticilerinden 12 kişinin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına casusluk suçlamasıyla idam istemiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Merkezi ABD'nin Michigan eyaleti olan American Center for Justice'den (ACJ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Husilere bağlı Ceza Mahkemesi savcısı, ikisi İstihbarat Teşkilatı görevlisi 12 Genel Halk Kongresi üyesini idam cezası talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkemeye sevk edilen kişiler arasında eski Ulusal Güvenlik Teşkilatı Müsteşarı Ammar Salih, aynı teşkilatta eski yönetici Muhammed el-Maliki ve İstihbarat Teşkilatı'nda Manevi Yönlendirme Birimi Müdürü Ali eş-Şahizi'nin de yer aldığı ifade edildi.

ACJ Başkanı Abdurrahman Berman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kişilerden 10'unun Husilere ait hapishanelerde tutulduğunu, 2 kişinin ise Husilerin kontrolü dışındaki yerlerde olmaları sebebiyle "adalet kaçağı" sayıldığını dile getirdi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Genel Halk Kongresi partisinden 12 kişi idam istemiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika


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