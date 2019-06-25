Yemen'de gıda yardımının askıya alınmasında taraflardan karşılıklı suçlamalar

Yemen'de gıda yardımının askıya alınmasıyla Husiler ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilileri karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Yemen'de gıda yardımının askıya alınmasıyla Husiler ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) yetkilileri karşılıklı suçlamalarda bulundu.



Yemen'de Husilerle bölgede yardım dağıtma çalışmalarında bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) gıda yardımının askıya alınmasının ardından taraflar birbirlerine suçlamalarda bulundu. Yemen'de 10 milyondan fazla insanı besleyen BM Ajansı WFP, defalarca ülkenin kuzey bölgelerinde gıda dağıtımına müdahale eden Husilerin kendilerini engelleyici eylemlerinden şikayetçi olurken, Husiler ise WFP'yi Yemenlilere çürümüş ve süresi dolmuş yiyecek dağıtmakla suçladı.



WFP, Husilerin iddialarını şiddetle reddetti ve gıda kalitesini kontrol etmek için güçlü bir mekanizmaya sahip olunduğunu, en yüksek gıda güvenliği standartlarını karşılayamadığı takdirde yardımları zaten dağıtmayacağını bildirdi.



Başkent Sana'da Husiler tarafından kontrol edilen Gümrük ve Gözlem Bürosu Müdürü Karim Al Kahlani Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Toplamda 168 ton 150 kilo ağırlığında buğday unu ve hamile kadınlar için 8 ton 150 kilo ağırlığında beslenme malzemesinin ve 2 ton ağırlığında ilacın bulunduğu 5 aracı durdurduk" dedi.



"Yiyeceklerin süresi dolmuş veya çürümüştür"



Sana'daki Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Fadl Makbel, "Son birkaç gün içerisinde süresi geçmiş yiyecek malzemelerinin, uygun şekilde depolanmamış veya taşınmamış malzemeler geldiğini gözlemledik. Yiyeceklerin kullanım süresi dolmuş veya çürümüş, sonuç olarak bu malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri değişmiştir. Kurum, kademeli olarak gıda yardımının bankalar ve postaneler aracılığıyla nakit parayla değiştirilmesini emretti, böylece yardım programları yararlanıcılarının ihtiyaçları satın alabilmesi sağlandı" dedi.



Yemen halkı, Husi isyancıların başkent Sana dahil ülkenin kuzey bölgelerini 2014'ten ele geçirdiğinden beri devam eden iç savaşta zor zamanlar geçiriyor. Uzun süren çatışmalar, Yemenlilerin çektiği acıları ağırlaştırdı ve dünyanın en kötü insani krizini derinleştirdi. - SANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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