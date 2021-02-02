Yemen'de görme engelli "barış elçisi" azmiyle çevresine ilham kaynağı oldu - Son Dakika

Yemen'de görme engelli "barış elçisi" azmiyle çevresine ilham kaynağı oldu

02.02.2021 11:15
Yemen'de görme engelli

Yemen hükümetinin görme engelli "barış elçisi" Şakir Berhame azmi ve hayat hikayesiyle çevresine ilham veriyor.

Yemen hükümetinin görme engelli "barış elçisi" Şakir Berhame azmi ve hayat hikayesiyle çevresine ilham veriyor.

Yemen'in güneydoğusundaki Şebve vilayetinde yaşayan 37 yaşındaki Berhame, kişisel engellerin ve toplumsal ön yargıların aşılmasında örnek oluyor.

Genç yaşta görme yetisini kaybeden Şebve'deki Engelliler Refah ve Rehabilitasyon Fonu Müdürü Berhame, Aden'de sivil toplum kuruluşları tarafından barış elçisi seçilerek engelleri aştığını gösterdi.

Berhame, birçok zorluk karşısında yaşama ve öğrenme azmiyle birlikte yakaladığı başarıları AA muhabirine anlattı.

Eğitimde karşılaştığı zorluklar

Eğitim hayatında yaşadığı zorluklardan söz eden Berhame, "Çocukluk döneminde yazıları iyi görememem ve okulun 10 kilometrelik yolunda yaşadığım sıkıntılar erken yaşta okulu bırakmama neden oldu." dedi.

Berhame, Şebve'de görme engelliler için bir okul olmamasının eğitimden mahrum kalmasının diğer bir sebebi olduğunu dile getirdi.

Babasının teşvikiyle hayata tutunduğunu ifade eden Berhame, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığım tecritten azim ve kararlılıkla kurtuldum. Ticaret işlerinde yardımcı olduğum babam, bana sorumluluk vererek ve aileyi ilgilendiren konulara dahil ettiğinde, ailemde ve toplumda kendimi önemli hissettim."

Berhame, ailesiyle 2005'te Yemen'in güneyindeki Aden kentine taşınmasının, hayatında büyük bir değişime yol açtığını belirtti.

Eğitimine Aden'de devam etme imkanı bulan Berhame, Nur Görme Engelliler Ensititüsünde Braille alfabesini öğrendi, bu kentte liseyi bitirerek, İngilizce öğrenmek için Aden Üniversitesi Diller Fakültesine girdi.

Aden'deki eğitim ve sosyal alandaki çeşitliliğin kendisi için "yeni ufuklar açtığını" dile getiren Berhame, okulun yanı sıra halkla ilişkiler ve bilgisayar eğitimleri aldığını ve barış inşası alanında aktif olduğunu kaydetti.

2018'de barış elçisi oldu

Sosyal uyumu ve aktifliğiyle takdir toplayan Berhame, 2018 yılında Aden'deki sivil toplum örgütleri tarafından barış elçisi seçildi.

Berhame, barış elçisi seçilmesinin kendisini daha çok çalışmaya teşvik ettiğini ve tüm üyeleri engellilerden oluşan "Umut Verenler" adlı bir girişim başlattığını ifade etti.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Berhame, "Kısa bir süre içinde, birçok engelliyi Aden'de barış inşası alanına yönlendirerek, aktivistleri bir araya getirebildim. Çok şükür bugün onlar, çevrelerindeki insanları olumlu yönde etkiliyor." diye konuştu.

Şebve'de engelliler için yaptığı çalışmaları anlatan Berhame, geçen yılın mart ayından bu yana üstlendiği Engelliler Refah ve Rehabilitasyon Fonunun müdürlük göreviyle bölgedeki 4 bin engellinin sorumluluğunu aldığını söyledi.

Berhame, "Çoğu ümitsizliğe kapılmış engelli kişiler için en uygun ortamı oluşturmaya ve sosyalleşmelerini sağlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecekte de engellilerin eğitim, bakım ve diğer hakları için mücadele etmek istediğini vurgulayan Berhame, "Engellilerin evlerine, çevrelerine ve topluma entegrasyonu ancak onların ekonomik anlamda güçlendirilmesiyle başarılabilir." dedi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yıllardır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Rehabilitasyon, Görme Engelli, Yemen, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de görme engelli 'barış elçisi' azmiyle çevresine ilham kaynağı oldu - Son Dakika


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