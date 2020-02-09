Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, hükümet birliklerini geçici başkent Aden'e sokmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, hükümet birliklerini geçici başkent Aden'e sokmuyor - Son Dakika

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, hükümet birliklerini geçici başkent Aden'e sokmuyor

24 dakika önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, meşru hükümet güçlerinin geçici başkent Aden'e girişine izin vermedi.

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, hükümet birliklerini geçici başkent Aden'e sokmuyor, System.String[]

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, meşru hükümet güçlerinin geçici başkent Aden'e girişine izin vermedi.

Yemen hükümetine bağlı ismini açıklamak istemeyen bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı milisler, Yemen Cumhurbaşkanlığı muhafız alayına bağlı bir askeri birlik, Ebyen yakınlarında durduruldu ve Aden'e girmesine engel olundu.

Söz konusu birliğin, Yemen hükümetiyle Güney Geçiş Konseyi arasında 5 Kasım 2019'da Riyad'da varılan anlaşmanın uygulanması amacıyla Ebyen'den yola çıktığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaşı ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve vilayetlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın girişimi sonucunda, Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizin sona ermesi için 5 Kasım'da Suudi Arabistan'da Riyad Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyordu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 04:28:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, hükümet birliklerini geçici başkent Aden'e sokmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]