Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne

Yemen'in Sokotra Valiliği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK) Vali Remzi Mahrus'a suikast girişiminde bulunmakla suçladı.

Valilikten yapılan ve Mahrus'un kendi Facebook sayfasından yayımladığı açıklamada, "GGK'ye bağlı silahlı kişiler, çarşamba günü Hadibu kentindeki ofisine giderken Sokotra Valisi Mahrus'a suikast girişiminde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Söz konusu silahlı kişilerin Vali'nin korumalarına ve güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıktığına işaret edilen açıklamada, saldırganlardan 3'ünün yakalandığı diğerlerinin ise arandığı kaydedildi.

Açıklamada suikast girişiminin, Sokotra Limanı Müdürü Riyad Said'in kaçırılmasının ardından gerçekleştiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar dün, BAE destekli Hizam Emni güçlerinin, isyancı emniyet mensuplarıyla Sokotra Valisi Mahrus'un evine baskın düzenlediğini duyurmuştu.