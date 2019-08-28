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Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Şebve'de yenilgiyi kabul etti

37 dakika önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini kabul etti.

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Şebve'de yenilgiyi kabul etti, System.String[]

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini kabul etti.

Zubeydi, Güney Geçiş Konseyinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, konseye bağlı güçlerin Şebve'de aldığı yenilgiyi kabul ederek, "Kendimizden başka kimseyi bu yenilgiden sorumlu tutmayacağız, dış ve iç güçleri suçlamayacağız." ifadesini kullandı.

Zubeydi, yenilgiyi kabul etmekle birlikte Şebve, Hadramevt Vadisi, Mehra, Sokotra ve Mukeyras'ı ele geçirme vaadinde bulundu ve bunun öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Meşru hükümet güçlerinin Şebve'de kontrolü sağlamasını "güney topraklarına yapılmış bir saldırı" olarak tanımlayan Zubeydi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini meşru hükümetin tarafını tutmakla suçladı.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında, geçen hafta perşembe akşamı Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar, cuma sabahı durmuştu.

Güney Geçiş Konseyi, kentin merkezi Atak ilçesine müdahaledeki başarısızlıktan dolayı cuma günü ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 02:16 Kaynak: AA
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