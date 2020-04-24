Yemen'de Güney Geçiş Konseyinden "Riyad Anlaşması meşruiyetini yitirdi" iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Güney Geçiş Konseyinden 'Riyad Anlaşması meşruiyetini yitirdi' iddiası - Son Dakika

Yemen'de Güney Geçiş Konseyinden "Riyad Anlaşması meşruiyetini yitirdi" iddiası

1 saat önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümetin, Riyad Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin verdiği sözü yerine getirmediğini, bu nedenle anlaşmanın meşruiyetini yitirdiğini iddia etti.

Yemen'de Güney Geçiş Konseyinden

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), hükümetin, Riyad Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin verdiği sözü yerine getirmediğini, bu nedenle anlaşmanın meşruiyetini yitirdiğini iddia etti.

Konseyin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yemen hükümeti, sözünü yerine getirmediği için Riyad Anlaşması meşruiyetini yitirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'in, uçakla Riyad'dan Aden'e gelişine engel olan GGK, olayın ardından bunun gerekçelerini bildirdi.

Yemen hükümetinin, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin sözünü yerine getirmediğini öne süren Konsey, açıkça belirlenen görev ve hedefleri yerine getirmek üzere, yalnızca Başbakanın dönmesi konusunun anlaşmada belirtildiğini ifade ederek, hükümetin buna bağlı kalmadığına, uçakta çok sayıda bakan, müsteşar ve yetkilinin de beraberinde dönmek durumunda olduğuna dikkati çekti.

GGK, hükümeti; toplu cezalandırma, aç bırakma, dışlama politikası uygulamayla suçlayarak, yönetimin insani yardım ve yeniden imar programlarının yanı sıra, kamu malı ve ülke gelirlerinin talan edilmesi gibi konulardan tamamen uzak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, devletin tüm gelirlerinin hükümete teslim edilmesine rağmen, yönetimin vatandaşa hizmet ve ihtiyaçların giderilmesi, maaşların verilmesi gibi konularda sorumluluklarını yerine getirmediğinin altı çizildi.

GGK'nin söz konusu açıklamasına ilişkin Yemen hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirliklerinin desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:24 Kaynak: AA

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