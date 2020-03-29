Yemen'de Güney Ulusal Koalisyonu, hükümeti başarısızlıkla suçladı - Son Dakika

Yemen'deki Güney Ulusal Koalisyonu, Başbakan Muin Abdulmelik liderliğindeki hükümeti başarısızlıkla suçladı.

Meşru hükümetin en önemli destekçisi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne muhalif olan Koalisyon, ulaştırma ve kamu hizmeti bakanlarının dün istifa etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

"Abdulmelik ve onun başkanlığındaki hükümetin en önemli icraatı başarısızlıktı." ifadesine yer verilen açıklamada, Başbakanın kendi başarısızlığını örtbas etmek için dikkatleri dağıtmaya ve kendi hükümetindeki "güçlü ulusal sesleri" hedef almaya çalıştığı aktarıldı.

Bakanların hükümetin kötü performansından ötürü istifa ettiklerine işaret edilen açıklamada, hükümetin içinde bulunduğu acziyet ve durgunluk halinin, Başbakan Abdulmelik'in yasaları ihlal etmesi ve bazı bakanları görevden almasından kaynaklandığı kaydedildi.

Dün Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, başbakan tarafından perşembe günü görevden alınması nedeniyle istifa etmişti. Cebvani'nin ardından Kamu Hizmeti Bakanı Nebil el-Fakih de devlet kurumlarında benimsenen yaklaşımda bir değişiklik yapma ve herhangi bir somut başarı elde etmenin zor olduğu gerekçesiyle istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 15 Ekim 2018'de Ahmed bin Dağr yerine Başbakan olarak Muin Abdulmelik'i tayin etmişti. Abdulmelik göreve gelmesinden bir kaç ay sonra hükümetinin askeri ve siyasi meselelerle ilgilenmediğini, görev alanını sadece ekonomik meselelerle sınırlı tutacağını açıklamıştı. Abdulmelik bunun üzerine, siyasetçiler ve aktivistler tarafından BAE'ye boyun eğmekle suçlanmıştı.