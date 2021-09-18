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Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi - Son Dakika

Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi

18.09.2021 20:35
Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi, System.String[]

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde yüzlerce kişi, Yemen riyalindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümeti protesto etti.

Yemen'in güneyindeki Taiz vilayetinde yüzlerce kişi, Yemen riyalindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümeti protesto etti.

Taiz kent merkezinde düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Yemenli, caddelerde yürüdü.

Göstericiler, ülkeni yerel para birimindeki aşırı değer kaybı ile petrol ürünleri ve temel ihtiyaç malzemelerindeki fiyat artışına tepki göstererek, hükümete acil müdahale çağrısında bulundu.

Ülkedeki ekonomik krizden Yemen hükümetini, İran destekli Husileri ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'ni sorumlu tutan göstericiler sloganlar attı.

"Açlıktan ölecek duruma geldik"

Protestoculardan Faysal el-Huzeyfi, AA muhabirine, "Yemen riyalinin çöküşünü engellemek için sokaklara çıktık." dedi.

Huzeyfi, "Açlıktan ölecek duruma geldik. Riyalin değer kaybetmesi ve yetkililerin sessizliği nedeniyle tüm Yemenlileri toplu bir kıyım bekliyor." diye konuştu.

Taiz Tüccarlar Konfederasyonundan yapılan açıklamada da ülkenin yerel para biriminin değer kaybetmesi ve kente Husiler tarafından uygulanan kuşatmayı protesto etmek için bugün 4 saatlik bir grev yapıldığı duyurulmuştu.

Yemen'in Aden, Hadramevt ve Taiz vilayetlerinde bir ABD doları 1000 Yemen riyalinin üzerinde işlem görürken, bu bölgelerde halk temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının aşırı artması nedeniyle protestolar düzenliyor.

Ne olmuştu?

Hükümet, Taiz vilayetinde aylardır hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yapmıyor ancak yetkililer ve bakanlar aracılığıyla yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ileri sürüyor.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi
Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi
Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi
Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi
Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi

Protesto, Petrol, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de halk yerel para birimindeki aşırı değer kaybı nedeniyle hükümete tepki gösterdi - Son Dakika
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