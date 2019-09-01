Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü, 100 yaralı
4 saat önce
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı.
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:04
Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler, Yemen'de hapishaneye saldırdı: 50 ölü, 100 yaralı "Eşim öldürmeye geliyor" diye ihbar etti, kocasının üstünden silah, bıçak, koli bandı ve kelepçeler çıktı Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü