Son Dakika Haberleri: Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü, 100 yaralı
Son Dakika Ekonomi Haber

Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü, 100 yaralı

4 saat önce

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı.

Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü, 100 yaralı, System.String[]

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan, Yemen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan öncülüğündeki güçler, Yemen'de hapishaneye saldırdı: 50 ölü, 100 yaralı
"Eşim öldürmeye geliyor" diye ihbar etti, kocasının üstünden silah, bıçak, koli bandı ve kelepçeler çıktı Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü, 100 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]