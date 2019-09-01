Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü, 100 yaralı

Yemen 'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı.

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"Eşim öldürmeye geliyor" diye ihbar etti, kocasının üstünden silah, bıçak, koli bandı ve kelepçeler çıktı