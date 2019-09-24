Son Dakika Haberleri: Yemen'de hava saldırısı: 16 sivil öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yemen'de hava saldırısı: 16 sivil öldü

1 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Ed-Dali vilayetinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 16 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen'de hava saldırısı: 16 sivil öldü, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Ed-Dali vilayetinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 16 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin sabah saatlerinde Dali'ye bağlı Kataba ilçesinde Yemenli Abbas el-Halimi'nin evine iki hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Seri, hava saldırısında 7'si çocuk 4'ü kadın olmak üzere 16 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 sağlık görevlisinin ise yaralandığını ifade etti.

Suudi Arabistan makamlarından veya koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemen'de hava saldırısı: 7'si çocuk, 16 ölü
Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:02:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de hava saldırısı: 16 sivil öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]