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Yemen'de hayat pahalılığına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika

Yemen'de hayat pahalılığına karşı gösteriler sürüyor

05.12.2021 11:56
Yemen'de hayat pahalılığına karşı gösteriler sürüyor

Yemen'in Taiz kentinde hayat pahalılığı ve yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle protesto düzenlendi.

Yemen'in Taiz kentinde hayat pahalılığı ve yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle protesto düzenlendi.

Hükümet güçlerinin kontrolünde ve Husilerin ablukası altındaki Taiz'de yüzlerce Yemenli, ülkedeki ekonomik koşulları protesto etmek için toplandı.

Hükümetin ekonomik krize çözüm bulamamasına tepki gösteren eylemciler, Başbakan Muin Abdulmelik'e istifa çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Zamlara hayır", "Açlık Yemen halkını öldürüyor" yazılı dövizler taşıdı.

Yemen yerel para biriminin dolar karşısındaki ciddi değer kaybının gölgesinde, Aden, Taiz ve Hadramevt vilayetlerinde halk, temel ihtiyaç malzemelerindeki aşırı fiyat artışı ve temel kamu hizmetlerinin aksaması nedeniyle bir süredir gösteriler düzenliyor.

Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husilerin kuşatmasında

Hükümet, Taiz vilayetinde aylardır hayat pahalılığı, yolsuzluklar ve belediye hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yapmıyor ancak yetkililer ve bakanlar aracılığıyla yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ileri sürüyor.

Bölgelerinden birçoğu hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de hayat pahalılığına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika


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