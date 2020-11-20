Yemen'de hükümet birlikleriyle BAE destekli güçler arasında çatışma - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hükümet güçlerinden ismini vermek istemeyen askeri bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebyen kent merkezi yakınlarındaki Tariyye bölgesinde hükümete bağlı birliklerle GGK güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada GGK güçlerinden 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ve çok sayıda askeri aracın da imha edildiğini belirten yetkili daha fazla ayrıntı vermedi.

GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib de yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin Ebyen kent merkezinde GGK güçlerine saldırdığını, saldırıya karşılık verildiğini kaydetti.

Nakib, çatışmaların devam ettiğini aktardı.