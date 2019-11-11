Son Dakika Haberleri: Yemen'de hükümet güçleri 10 Husi'yi serbest bıraktı
Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet güçleri 10 Husi'yi serbest bıraktı

Yemen'de hükümet güçleri 10 Husi'yi serbest bıraktı

6 saat önce

Yemen'deki Husilerin esir işleri sorumlusu Abdulkadir Murtaza, hükümet güçleri ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında 10 Husinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yemen'de hükümet güçleri 10 Husi'yi serbest bıraktı, System.String[]

Yemen'deki Husilerin esir işleri sorumlusu Abdulkadir Murtaza, hükümet güçleri ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında 10 Husinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Murtaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, serbest bırakılanların Suudi Arabistan sınırındaki Cevf cephesinde Yemen hükümet güçlerine esir düşenler olduğunu belirtti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:46 Kaynak: AA
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