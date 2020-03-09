Yemen'de hükümet güçleri Cevf kentindeki stratejik noktaları geri aldı - Son Dakika
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Yemen'de hükümet güçleri Cevf kentindeki stratejik noktaları geri aldı

6 saat önce

Yemen ordusu, ülkenin doğrusundaki Cevf kentinde Husiler tarafından ele geçirilen stratejik noktaları kısa süre içinde geri aldı.

Yemen'de hükümet güçleri Cevf kentindeki stratejik noktaları geri aldı, System.String[]

Yemen ordusu, ülkenin doğrusundaki Cevf kentinde Husiler tarafından ele geçirilen stratejik noktaları kısa süre içinde geri aldı.

Orduya bağlı Cevf Cephesi Güçleri Sözcüsü Rabi el-Kuraşi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hükümet güçlerinin Dehm kabilesinin de desteğiyle kentteki El-Yeteme bölgesini geri aldığını, Es-Suleyle ve El-Meheşime bölgelerinde ise Husilerle çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, aşiretler tarafından desteklenen ordu birlikleri, El-Yeteme bölgesi ve Hub eş-Şa'b ilçesini birkaç saat Husilerin kontrolünde kaldıktan sonra geri aldı.

Birliklerin, sonrasında El-Meheşime bölgesine ilerlediğine işaret eden kaynaklar, çatışmalarda onlarca Husi militanının öldüğünü ve yaralandığını, hükümet güçlerinden ise 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ayrıca çatışmalarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların Husilere ait takviye güçleri bombaladığı belirtildi.

Yemen hükümeti, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Sana'nın doğusundaki Nehem ile ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilinde 15 Ocak-10 Şubat'ta 750'den fazla silahlı Husi militanın öldürüldüğünü belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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