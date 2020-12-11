Yemen'de hükümet güçleri, Ebyen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı - Son Dakika

Yemen'de hükümet güçleri, Ebyen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı

11.12.2020 17:57
Yemen'de hükümet güçleri, Ebyen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı, System.String[]

Yemen'de hükümet güçleri, Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı.

Yemen'de hükümet güçleri, Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı.

Ebyen'de Yemen hükümetine bağlı Özel Kuvvetler Sözcüsü Emin Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün hükümet güçlerinin GGK güçleri ile temas hatlarından çekilme sürecinin ilk aşamasının başladığını söyledi.

Hüseyin, çekilme süreci kapsamında 89. Tugay güçlerinin, Ebyen'de silahlı çatışmaların yaşandığı Şeyh Salim cephesinden çekilerek Ebyen'in merkezi Zencibar kentinin kuzeyindeki Luder kentine doğru ilerlediğini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinin ardından 27 Haziran'da hükümet ile GGK'nın ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ancak ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK "yeni hükümet" konusunda anlaştı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nın bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya konuşan bir koalisyon yetkilisi, Riyad Anlaşması'nı hızlandırma mekanizmasının dün itibarıyla uygulamaya konulması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirterek, "Siyasi güçler, 24 bakandan oluşacak bir Yemen hükümeti kurulması konusunda anlaştı. Kabinede GGK'dan bakanlar da olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu yetkili ayrıca, koalisyon güçlerinin, Ebyen'deki askeri güçlerin cephelere gitmesi ve başkent Aden'deki güçlerin de kent dışına çıkarılmasını denetleme görevini yerine getireceğini aktarmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Riyad, Yemen, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yemen'de hükümet güçleri, Ebyen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başladı - Son Dakika


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