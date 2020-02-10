Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma: 17 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma: 17 ölü - Son Dakika

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma: 17 ölü

6 saat önce

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husi militanlar arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma: 17 ölü, System.String[]

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husi militanlar arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husi militanlar, Taiz'de hükümet güçlerinin bulunduğu bazı noktalara saldırı düzenledi.

Saldırının ardından taraflar arasında başlayan ve birkaç saat süren çatışmalarda, Husi militanlardan 14, Yemen ordusundan 3 kişi öldü.

Ordu birlikleri, çatışmanın ardından Husilere ait silahları ele geçirdi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uluslararası kurumların 2019'un sonlarında yayımladığı raporlara göre, ülkede 6 yıldır devam eden çatışmalar ardında 70 bin ölü ve yaralı bıraktı; her 10 Yemenliden 8'i insani yardımlara muhtaç hale geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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