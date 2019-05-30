Son Dakika Haberleri: Yemen'de hükümet güçlerinin Taiz kentindeki ilerleyişi sürüyor
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Yemen'de hükümet güçlerinin Taiz kentindeki ilerleyişi sürüyor

44 dakika önce

Yemen'de hükümet güçleri, Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentinde ilerleme kaydederken, Dali ilinde çıkan çatışmalarda ise hükümete bağlı birliklerde görevli bir tümgeneral yaşamını yitirdi.

Yemen'de hükümet güçlerinin Taiz kentindeki ilerleyişi sürüyor, System.String[]
Yemen'de hükümet güçleri, Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentinde ilerleme kaydederken, Dali ilinde çıkan çatışmalarda ise hükümete bağlı birliklerde görevli bir tümgeneral yaşamını yitirdi.
Taiz'deki ordu güçlerinin sözcüsü Albay Abdulbasit el-Bahr AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin 4 yıldır kenti kuşatma altında tutan Husilerle girdikleri çatışmaların ardından Taiz'deki El-Kara Tepeleri, Eş-Şiki, Hamid Ali, Eş-Şeybani ve Resam bölgelerini ele geçirdiğini belirtti.
Bahr, çatışmalarda Husilerden 14 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin de esir alındığını, ordu saflarında da iki askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Öte yandan, ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dali'de Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda, Birinci Piyade Tugayı Komutanı Tümgeneral Seyf es-Sekera hayatını kaybetti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:29 Kaynak: AA
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