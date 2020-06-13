Yemen'de hükümet güçleriyle BAE destekli silahlı gruplar arasında çatışma - Son Dakika

Yemen"nin güneyindeki Şebva vilayetinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı silahlı milis gruplar arasında çatışma yaşandı.

İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE destekli GGK'ya bağlı silahlı milis grupların Şebva vilayetine bağlı Nisab ilçesi yerel yönetim binasına saldırdığını ve hükümet güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını söyledi.

Nisab ilçesi mahallelerinde çıkan çatışmanın sabahın ilk saatlerine kadar sürdüğünü aktaran yetkili, hükümet güçlerinin GGK'ya bağlı silahlı milis gruplardan üç kişiyi esir aldığını ifade etti.

GGK'ya bağlı silahlı milis grupta yaralıların olduğunu belirten yetkili yaralı sayısı hakkında detaylı bilgi vermedi.

Şebva 2019'da hükümet güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından güvenlik güçleri, kontrol noktaları ve petrol sahalarını hedef alan birçok saldırıya sahne olmuştu. Hükümet yetkilileri söz konusu saldırılardan BAE destekli GGK'nin silahlı unsurlarını sorumlu tutuyor.

Yemen'in güneyinde yer alan 8 ilden Hadramevt, Şebva, Mehra, Ebyen ve Sokotra'daki yetkililer, yaptıkları açıklamalarda GGK'nin 26 Nisan'da ülkenin güneyinde olağanüstü hal ve sözde özerklik ilan etmesini reddederek, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye ve meşruiyete bağlılıklarını bildirmişti.