Yemen'de hükümet güçleriyle Husi milisler arasında çatışma - Son Dakika
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Yemen'de hükümet güçleriyle Husi milisler arasında çatışma

6 saat önce

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki El-Beyda vilayetinde çıkan çatışmalarda çok sayıda Husi milisin öldüğünü, yaralandığını ve esir alındığını açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husi milisler arasında çatışma, System.String[]

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki El-Beyda vilayetinde çıkan çatışmalarda çok sayıda Husi milisin öldüğünü, yaralandığını ve esir alındığını açıkladı.

Orduya bağlı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Beyda'da Husi milislerin konuşlandığı Kaniye cephesine saldırı düzenleyen ordu birliklerinin, "El-Kutur" ve "Et-Tibab es-Sud" mevzilerini ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sırasında Husilerle ordu birlikleri arasında çıkan çatışmada milislerden 100'ünün öldüğü, yaralandığı ve esir alındığı, bazı askeri araçların ele geçirildiği kaydedildi.

Milislerden kaçının öldüğü, kaçının yaralandığı ve kaçının esir alındığı belirtilmeyen açıklamada, hükümet güçlerinin kayıplarına ilişkin bilgi de verilmedi.

Ordu tarafından yapılan başka bir açıklamada ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Cevf vilayetinde Husilere ait farklı noktalara 5 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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