Yemen'de hükümet ile Husiler arasında esir takası - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümetle yaptıkları 2 ayrı esir takası ile 9 kişiyi teslim aldıklarını açıkladı.

Husilerin esirler dosyası sorumlusu Abdulkadir el-Murteda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet ile El-Cevf ve El-Hudeyde illerinde yapılan esir takasıyla Husilerden 9 kişinin teslim alındığını belirtti.

Esir takasının yerel aracılar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini aktaran Murteda, teslim aldıkları 9 kişiye karşılık hükümete kaç kişi teslim edildiği konusunda bilgi vermedi.

Hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.