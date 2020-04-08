Yemen'de hükümet ile Husiler arasında esir takası - Son Dakika

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Yemen'de hükümet ile Husiler arasında esir takası
6 saat önce
Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümetle yaptıkları 2 ayrı esir takası ile 9 kişiyi teslim aldıklarını açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümetle yaptıkları 2 ayrı esir takası ile 9 kişiyi teslim aldıklarını açıkladı.
Husilerin esirler dosyası sorumlusu Abdulkadir el-Murteda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet ile El-Cevf ve El-Hudeyde illerinde yapılan esir takasıyla Husilerden 9 kişinin teslim alındığını belirtti.
Esir takasının yerel aracılar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini aktaran Murteda, teslim aldıkları 9 kişiye karşılık hükümete kaç kişi teslim edildiği konusunda bilgi vermedi.
Hükümetten konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:04 Kaynak: AA
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